Viele Analystenstimmen gibt es am Morgen zur Aktie von Teamviewer. Das Unternehmen legt erste Zahlen für 2022 vor. So steigen die Billings um 16 Prozent auf 635 Millionen Euro an. Beim Umsatz gibt es ein Plus von 13 Prozent auf 566 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt bei 45 Prozent bis 47 Prozent. Weitere Zahlen folgen am 7. Februar. ...

