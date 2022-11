Der Börsenpunk hat sich in dieser Woche wieder mal auf Reisen begeben und die Münchner Kapitalmarkt Konferenz besucht. Dort hat er einen richtig spannenden Hot Stock entdeckt: Katek. Ein Konzern, der frappierend an das Konzept von Kinder Überraschung erinnert. Katek liefert nämlich drei Dinge in einem.Das konservative 80-Prozent-Depot kommt natürlich auch nicht zu kurz. Es gibt einen Neuzugang aus England. Der weltgrößte Caterer Compass Group tischt ein Konzept mit vielen leckeren Zutaten auf.Folgende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...