Grindr, das weltweit größte soziale Netzwerk für die LGBTQ-Community, hat am heutigen Freitag ihr Debüt an der Börse gefeiert. Grindr und Tiga Acquisiton haben den Abschluss ihres zuvor angekündigten Fusions-Deals bekannt gegeben. Das kombinierte Unternehmen wurde in Grindr umbenannt. Die Aktien werden ab heute unter dem Kürzen "GRND" an der New Yorker Börse gehandelt. Hier die weiteren Details.

