Warren Buffett und Berkshire Hatahway haben ein weitaus besseres Jahr als der S&P 500 und sehr viele Investoren. Dabei beruht sein Erfolg auf nur diesen wenigen Aktien. Während der S&P 500 in diesem Jahr deutlich im Minus ist, befinden sich die Berkshire Hathaway Aktien mit drei Prozent im Plus. Dabei sind lediglich elf Aktien aus Warren Buffetts Portfolio bestehend aus 50 Aktien im Plus. Das besagt eine Investor's Business Daily-Analyse von Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...