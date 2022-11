SAN JOSE (IT-Times) - Das US-amerikanische E-Commerce- und Online-Auktions-Urgestein eBay hat einen Laden in New York eröffnet, der gebrauchte Luxusgüter als Währung annimmt. eBay Inc. (Nasdaq: EBAY, ISIN: US2786421030) gab am 16. November 2022 bekannt, dass die eBay Luxury Exchange während der Jewelry...

Den vollständigen Artikel lesen ...