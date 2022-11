The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.11.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.11.2022



ISIN Name

CA2482331089 DENARIUS METALS CORP.

CA58518M1041 MEGUMAGOLD CORP. NEW

CH0292984439 HELVETIA VERS. 15-UND.FLR

CH1145930983 21SHARES FTX (FTT) OE

US5012231016 KUKA AG UNSP.ADR 1

