SANTA CLARA (IT-Times) - Der US-amerikanische Prozessor-Hersteller AMD und der US-Halbleiter-Produzent Analog Devices legen ihre Streitigkeiten um kolportierte Patentrechtverletzungen bei. Advanced Micro Devices Inc. (Nasdaq: AMD, ISIN: US0079031078) und Analog Devices Inc. (Nasdaq: ADI) gaben am 17....

Den vollständigen Artikel lesen ...