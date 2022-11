NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen haben am Freitag an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) verlor im späten Handel 0,26 Prozent auf 112,33 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg auf 3,82 Prozent./ck/he