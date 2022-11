Die gute Laune aufgrund von Inflationszahlen aus den USA ist mittlerweile größtenteils verflogen, nun suchen die Anleger nach neuen Signalen für die weiteren Entwicklung an den Aktienmärkten. Zu finden waren solche zuletzt allerdings nicht, sodass bei den meisten Einzeltiteln wieder kleinere Themen im Vordergrund standen und sich keine allgemeine Richtung bei DAX und Co. abzeichnen wollte.Etwas fangen konnte sich die Aktie von MorphoSys (DE0006632003), welche nach schlechten Neuigkeiten mehr oder weniger ins Bodenlose gestürzt war. Am Donnerstag konnte jene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...