In Deutschland brauche in diesem Winter niemand einen Gasnotstand zu befürchten, haben die Betreiber der Gasspeicher soeben verkündet. Ist das nicht eine gute, im Wortsinn herzerwärmende Nachricht? Nur wenn man nicht vor lauter Erleichterung über die eigene warme Stube das Leiden in der Ukraine vergisst. Millionen Menschen harren dort inzwischen größtenteils ohne Elektrizität und Fernwärme sowie neuerdings oft auch ohne Gasversorgung aus. Wladimir Putin lässt angesichts kläglicher Niederlagen seiner Bodentruppen die Infrastruktur der Ukraine zusammenschießen, um das von ihm überfallene Land vollends zu zerstören und die Moral der Ukrainer zu brechen. Vor den Augen der Welt begeht der Kriegsverbrecher im Kreml aus Schwäche immer noch grausamere Taten. (...) http://mehr.bz/yjes (BZ-Plus)



