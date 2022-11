News von Trading-Treff.de Alibaba Aktienanalyse nach den Quartalszahlen. Der einstige Aktien-Star aus China ist nun wieder gefragt und wird von Analysten empfohlen. Umsätze stabil, Investitionen bei Alibaba schwach Nach einem halben Jahr Abstand zum ersten Video in der Playlist zu Alibaba greifen wir erneut den chinesischen Handelsriesen in der Berichterstattung auf. Das Unternehmen war einst der größte börsennotierte Wert in China und vom Geschäftsmodell ...

