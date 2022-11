HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3613/ Fritz Hutter ist Sportler und Journalist, da lag das Berufsbild des Sportjournalisten nahe. Nach Early Years in Gmünd mit dem Literaturmagazin "Gürtelrose" übersiedelte der Tennistrainer bald mal nach Wien, arbeitete für den Rennbahn Express und das Sportmagazin, stieg bei zweiterem über die Jahre zum Chefredakteur auf. "Meine" SportWoche war eine Idee der Sportmagazin-Macher und wie der spontane Start rund um die Fussball-WM 1998 (mit Österreich-Beteiligung) gelaufen ist, erzählt mir Fritz als Zeitzeuge. Er ist auch eine Inspiration als Podcaster, hostet u.a. "Am Sportplatz", "Rausgehen", spricht für "Kornspitz-Geflüster" oder betreibt als Interviewer auch den Finanz-Podcast "FRC on Air" ....

Den vollständigen Artikel lesen ...