Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4299/ Carrie Skoupy betreibt so ziemlich alle Sportarten selbst und setzt beruflich den Sport als selbständige Expertin in Social Media, Storytelling und Fotografie ästhetisch um. Wir reden über ihre Prägung im Marketing für die Designermöbel von Wittmann und Erfahrungen bei u.a. Red Bull oder OMV. Weiters über Cases wie Tubolito, Arbeiten für den Ultrasportler Jan Koller bzw. den Podcast "Der Schanigarten", den Carrie, die eigentlich Sabrina heisst, mit Cory Choun betreibt. Und zum Schluss gab es für Carrie zwei Tage nach ihrem Start beim Wings for Life World Run noch einen Plauderlauf mit mir. Zwischendurch mussten freilich "Carrie" von Europe und ein Filmtrailer aus 1976 eingespielt werden ....

Den vollständigen Artikel lesen ...