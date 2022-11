Das Jahr 2022 nähert sich dem Ende. In etwas mehr als einem Monat ist bereits Weihnachten. Für mein Empfinden ist die Zeit sehr schnell verflogen. In der verstrichenen Zeit ist an der Börse viel passiert. So mussten viele Aktien, insbesondere jene aus dem Technologiebereich, heftige Kursverluste hinnehmen. Als langfristig orientierter Investor ist mir ganz klar: Kurzfristig betrachtet können Aktien an Wert verlieren, aber auf lange Sicht steigen die Aktienkurse von Qualitätsunternehmen normalerweise. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...