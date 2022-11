Marktausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex gab in der letzten Woche in EUR um -1,8% nach. Der S&P verlor in EUR -2,2%. Der Stoxx 600 (in EUR: -0,8%) und der globale Emerging Market Index (in EUR: +3,8%) wiesen eine relati- ve Stärke im Vergleich zum globalen Aktienmarktindex auf. Die relative Stärke des europäischen Aktienmarktes vs. dem S&P 500 hält in EUR an. Ein wichtiger Grund dafür ist die Verbesserung der Gewinn-Aussichten europäischer Firmen in den letzten Wochen und auch die wieder erhöhte Risikobereitschaft der Investoren. Der globale Schwellen- länderindex profitierte zuletzt ebenfalls stark von dieser positiven Entwicklung. Die wieder gestiegene Risikobereitschaft der Anleger ist auch am US-Dollar-Index abzulesen. Ein ...

