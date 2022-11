John Kraus, Astrofotograf, sah sich Anfang der Woche in einer überaus misslichen Lage. Er hatte ein Video des Artemis-Starts auf Twitter gepostet und war dafür gesperrt worden. Der Twitter-Algorithmus sah in der schlanken, aufrecht startenden Rakete offenbar die Repräsentation eines männlichen Geschlechtsteils und flaggte die Darstellung als Pornografie, was zur sofortigen Sperrung des Accounts des Herrn Kraus ...

