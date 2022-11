Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -- Dubai Parks and Resorts und Real Madrid C.F. unterzeichnen eine exklusive Partnerschaft, die die Eröffnung eines neuen Erlebnisangebots rund um den berühmtesten Fußballverein der Welt vorsieht- Das erste Erlebnis seiner Art weltweit in einem Freizeitpark- Das neue Erlebnis soll im 4. Quartal 2023 für die Öffentlichkeit zugänglich seinDubai Parks and Resorts und der Fußballverein Real Madrid C.F. haben eine exklusive, mehrjährige Partnerschaft unterzeichnet, in deren Rahmen das erste Real Madrid-Themenerlebnis im größten Freizeitpark im Nahen Osten eröffnet werden soll.Real Madrid, der Fußballverein mit den meisten Titeln, ist von der FIFA zum besten Verein des 20. Jahrhunderts gewählt worden. Dubai Parks and Resorts gibt als erster Themenpark der Welt eine bedeutende Partnerschaft mit Real Madrid bekannt.Das neue Erlebnis soll Fußball- und Sportfans, Familien und Kinder aller Altersgruppen ansprechen und den Gästen die Möglichkeit bieten, in die Kultur der größten Fußballmannschaft der Welt einzutauchen. Den Besuchern werden audiovisuelle Darstellungen, interaktive Erlebnisse, spielerische Interaktionen und einzigartige Attraktionen geboten, die von dem Geist, der Leidenschaft und dem Erfolg inspiriert sind, die Real Madrid zum Verein des Jahrhunderts gemacht haben.Die Eröffnung ist für das 4. Quartal 2023 geplant und die Entwürfe werden derzeit fertiggestellt. Der Park wird eine Reihe von Attraktionen im Stil von Real Madrid bieten, wie z. B. ein Museum, Fahrgeschäfte, Fußball-Geschicklichkeitsspiele, Restaurants und Cafés sowie einzigartige Geschäfte mit Fanartikeln rund um die erfolgreiche Geschichte von Real Madrid.Weitere Einzelheiten werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben, unter anderem weitere Informationen zu den unverwechselbaren Achterbahnen, einzigartigen Veranstaltungen, interaktiven Sportarten und spannenden Erlebnissen, die Teil des neuen Reiseziels sein werden.Fernando Eiroa, Chief Executive Officer bei Dubai Holding Entertainment, erklärte: "Wir freuen uns sehr, Dubais florierendes Unterhaltungs- und Freizeitangebot mit diesem ehrgeizigen Projekt zu bereichern. Wir freuen uns, dass Real Madrid Dubai Parks and Resorts als bevorzugten Partner gewählt hat. Wir bringen auch weiterhin die besten internationalen Unterhaltungsmarken in die Region. Real Madrid ist der Megastar des Weltfußballs und mit einer unvergleichlichen Erfolgsbilanz und Millionen von begeisterten Fans aus allen Teilen der Welt eine der bekanntesten Sportmannschaften der Welt. Wir freuen uns darauf, Sportfans, Familien und Kinder auf neue und spannende Weise anzusprechen und eine aktive junge Gemeinschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu fördern. Das Projekt steht im Einklang mit unserer Vision, einen Beitrag zur Aufwertung Dubais als führendes Reiseziel zu leisten."Informationen zu Dubai Holding Entertainment:Dubai Holding Entertainment ist einer der größten und vielfältigsten Unterhaltungskonzerne in der Region, der es sich zum Ziel gesetzt hat, das Emirat als eines der begehrtesten Reiseziele der Welt zu etablieren, indem er ein beeindruckendes Angebot an Reisezielen und Attraktionen für alle Einwohner der VAE und Besucher des Emirats bereithält. Zum Portfolio gehören auch die Dubai ParksTM and Resorts, der größte integrierte Freizeit- und Themenpark im Nahen Osten.Informationen zu Real Madrid C.F.:Der Real Madrid C.F. ist ein Sportverein mit einer 120-jährigen Geschichte. Der Verein hat die meisten Europapokale sowohl im Fußball (14) als auch im Basketball (10) gewonnen und wurde von der FIFA als bester Verein des zwanzigsten Jahrhunderts ausgezeichnet. Real Madrid hat Millionen von Fans in allen Teilen der Welt und zählt mehr als 430 Millionen Follower in den sozialen Medien. Laut dem Bericht "The European Elite 2022" der Beratungsfirma KPMG ist Real Madrid zum dritten Mal in Folge der wertvollste Fußballverein in Europa.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1950445/DPR_Real_Madrid_Video.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1950443/Dubai_Parks_and_Resorts.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1950444/Real_Madrid.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hala-madrid-dubai-parks-and-resorts-eroffnet-weltweit-ersten-themenpark-zu-real-madrid-301683289.htmlPressekontakt:Carine El Natour,Current Global,CElNatour@currentglobal.com,+971 (0)4 445 4222Original-Content von: Dubai Parks and Resorts, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166912/5374476