Auch wenn die Erholung an den Märkten sich gestern wieder fortsetzen konnte, so bleiben doch Inflation und die drohende Rezession mit die heißesten Themen an der Börse. Die drohende Flaute sorgt dabei bei einigen Titeln für mehr Sorgen als bei anderen.Sehr negativ blicken die Anleger derzeit etwa auf die Aktie von Amazon (US0231351067), welche sich am Freitag mal wieder ganz in Rot präsentierte. Um 2,16 Prozent ging es hier auf nur noch 90,88 Euro abwärts. Dabei geht für den E-Commerce-Giganten gerade die heiße Phase im laufenden Quartal ...

