Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Börsepeople im Podcast S1/13: Mariella Schurz Mariella Schurz ist Managing Director bei B&C, Aufsichtsrätin bei der Amag und in vielen Funktionen des Wissenschafts- und Bildungsbereichs tätig. Wir plaudern über eine Ausbildung als Rechtswissenschafterin, ein Sport-Faible, den Karriereweg in der B&C, die börsenotierten B&C-Beteiligungen Amag, Lenzing und Semperit bzw. auch über Marinomed, hier gibt es eine Facette mit dem von der B&C gestifteten Houskapreis. Mariella spricht auch ausführlich über die Bedeutung der Wirtschaftsbildung in Österreich. About: Die Serie Börsepeople findet m Rahmen von http://www.christian-drastil.com/podcast statt. Es ...

