* Was macht die Fed?* Kaufsignale für den Edelmetallsektor* Fast niemand wollte Ölaktien kaufen* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Altertümliche Erhebung der Erbschaftsteuer

Liebe Leser,



dass an der Börse nicht zum Ein- oder Ausstieg geklingelt wird, ist falsch. Allerdings können oder wollen die meisten Anleger die Klingel nicht hören. Denn zumeist erklingt der Ton zu einer unbequemen Zeit, wenn das Handeln schwerfällt und im Widerspruch zur Mehrheitsmeinung steht, die von den Medien verbreitet wird.



Beispielsweise signalisieren zurzeit alle bewährten Frühindikatoren eine Rezession der Weltwirtschaft. Und alle Rezessionen gehen mit Aktienbaissen einher. Es wird also laut und deutlich zum Ausstieg geklingelt, doch niemand will die Botschaft hören.

Den vollständigen Artikel lesen ...