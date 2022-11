Ein Strategiewechsel kann so manches Mal ratsam sein. Zumindest, wenn man als Investor langfristig nicht den Markt schlägt, ist es an der Zeit, einmal zu überprüfen, woran das liegt. Es sei denn, man ist ein ETF-Investor … mit einem Indexfonds sollte man die Bälle flachhalten und das natürlich akzeptieren. Aber denken wir weiter: Ein Strategiewechsel ist möglich. Aber unter gewissen Prämissen nicht unbedingt ideal vom Zeitpunkt her. Jetzt zum Beispiel ist so mancher Umschwung nicht angebracht. Strategiewechsel: ...

