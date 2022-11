Sind die Aktien von Baidu (WKN: A0F5DE) vor dem Quartalsbericht am kommenden Dienstag ein guter Anlagekandidat? Um diese Frage zu beantworten, müssen Anleger die Erwartungen der Analysten, potenzielle Katalysatoren und langfristige Wachstumstreiber berücksichtigen. In dieser Kurzanalyse beleuchte ich diese Faktoren und komme zu einem klaren Fazit. Baidu ist ein chinesisches Unternehmen mit Sitz in Peking, das die gleichnamige Suchmaschine betreibt ...

