Wer über den Handel mit Rohstoffen referieren will, der muss seine Geschichtsbücher irgendwo in der Antike aufschlagen. Zwischen den Jahren 4.500 und 4.000 vor Christus gab es wohl im Irak die ersten Rohstoffbörsen. In der Folge blieb der Rohstoffhandel ein steter Begleiter der Menschen. Im 19. Jahrhundert folgte dann eine Revolution: 1848 eröffnete die Rohstoffbörse "Chicago Board of Trade" und ab diesem Zeitpunkt entwickelten sich Rohstoffe immer mehr zu beliebten Finanzinstrumenten. Heute stellen sich vor allem Anlegerinnen und Anleger an der Börse, die Wert auf ein ausgewogenes und breit verzweigtes Depot haben, über kurz oder lang die Frage, ob das eigene Depot auch Platz für Rohstoffe machen sollte. Der Handel mit Rohstoffen ist an der Börse längst nicht mehr wegzudenken.

Begonnen hat an der Börse vieles mit dem guten alten Gold. Doch es gibt mittlerweile auch viele andere Rohstoffe, die wie folgt unterschieden werden sollten:

Edelmetalle wie Gold, Platin und Silber

wie Gold, Platin und Silber Industriemetalle wie Stahl, Aluminium und Zink

wie Stahl, Aluminium und Zink Energieressourcen wie Kohle und Öl

wie Kohle und Öl Agrarische Ressourcen wie Weizen, Zucker und Kaffee

wie Weizen, Zucker und Kaffee Fleischwirtschaft und Viehwirtschaft wie Mastrinder

An Rohstoffen gibt es an der Börse mittlerweile wenig, was es nicht gibt. Der Handel kann Vorteile bringen, da er nicht direkt vom Klima an der Börse abhängig ist und als Mittel gegen Inflation gilt. Der moderne Handel mit Rohstoffen bietet aber noch viel mehr Möglichkeiten - und zwar auch in Form von klassischen Wertpapieren. Längst haben einige Rohstoff-Aktien die Börse erobert, die Aktien mitbringen, die sich ebenfalls als krisensicher zeigen können. Mit einem guten Konzept und den richtigen Förderquellen können sie oftmals die Vorteile von Aktien und Rohstoffen vereinen, was sie im Rohstoffhandel von heute spannend macht.

Rohstoff-Aktien, die Rohstoffe und Wertpapiere zusammenbringen

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815): Das junge australische Unternehmen hat vieles zu bieten, was den modernen Handel mit Rohstoffen ausmacht. Es wurde im Jahr 2020 gegründet und fällt mit einer innovativen Herangehensweise auf. Bei allen Abbau-Projekten hält Arcadia Minerals moderne Standards ein und agiert nachhaltig. Im Portfolio hat der Konzern außerdem eine ganze Bandbreite an Rohstoffen, welche derzeit gefragt sind. Neben Edelmetallen kümmert sich Arcadia Minerals auch um Industriemetalle. Gold, Lithium, Kupfer, Tantal und Nickel werden in Projekten in Namibia erforscht. Tantal soll schon bald gewonnen werden. Die Projekte sind trotz der kurzen Dauer bereits weit vorangeschritten und das Unternehmen ist daher kein risikoreicher Rohstoff-Konzern. Vielmehr kann er die Vorteile von Rohstoffen, Aktien und einer modernen Unternehmensführung vereinen.

Vale (ISIN: BRVALEACNOR0): Der Konzern mit Sitz im brasilianischen Rio de Janeiro ist schon deutlich länger im Markt der Rohstoffe unterwegs, seit dem Jahr 1942. Seitdem hat sich Vale zu einem der wichtigsten Bergbau-Unternehmen entwickelt und die Wertpapiere stellen welche der beliebtesten Bergbau-Aktien dar.

Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64): Was für Vale gilt, das gilt auch für Glencore. 1974 gegründet hat sich der Konzern zu einem der wichtigsten Bergbauunternehmen der Szene entwickelt. An der Börse stellen die Glencore-Aktien gute Alternativen zum reinen Rohstoff-Investment dar.

Rohstoffe: Ein uraltes Finanzinstrument bekommt einen modernen Anstrich

Der Handel mit Rohstoffen ist älter als alle anderen Finanzinstrumente und die ersten Rohstoffbörsen sind deutlich älter als jede Börse. Mittlerweile gibt es Möglichkeiten, den Handel an der Börse mit dem Handel von Rohstoffen zu vereinen. Neben attraktiven Aktien ist das auch mit Rohstoff-ETFs möglich. Das sind fünf der beliebtesten:

Market Access Rogers International Commodity (ISIN: LU0249326488)

iShares Diversified Commodity Swap (ISIN: IE00BDFL4P12)

Legal & General Longer Dated All Commodities (ISIN: IE00B4WPHX27)

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity (ISIN: LU1829218749)

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture (ISIN: IE00BYXYX521)

Arcadia Minerals

ISIN: AU0000145815

WKN: A3C7FG

www.arcadiaminerals.global

Land: Australien / Namibia

