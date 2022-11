Fünf Tage, eine Aktie! Jetzt die "Aktie der Woche" von Marktexperte Lars Wißler kennen lernen: https://bit.ly/3AqerFK Licht am Ende des Tunnels - Die positiven Anzeichen mehren sich, die Kurse erholen sich. Aber hat sich an der Datenlage wirklich etwas verändert - Die Stimmungslage habe sich verändert, weil sich geringfügig auch andere Determinanten entspannt hätten, die von den Finanzmärkten von Bedeutung sind, sagt der Chefvolkswirt. Neben der Inflationsfront und der Zinsdebatte nennt Folker Hellmeyer hier auch die Ukrainekrise. Dort verdichten sich laut Hellmeyer "zarte Indizien, dass man sich ein Stück weit der Diplomatie nähert." Die Ukrainekrise sei der Primärkatalysator für die Inflationsverwerfungen und die gesamtheitliche Risikoaversion an den Aktienmärkten gewesen. Es bedarf allerdings "harter Fakten", um der ganzen Sache mehr Substanz zu verleihen, so der Chefvolkswirt. Marktrelevante News, Finanzmarktinformationen & pointierte Kommentare von Folker Hellmeyer können Sie hier kostenlos abonnieren: https://www.netfonds.de/hellmeyer-report 00:00 Einleitung 01:06 Datenlage vs. Börsenkurse 04:00 Inflation und Zinsen 05:04 Ukrainekrise 06:38 Corona-Pandemie