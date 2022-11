Die Chemie-Branche war so etwas wie das Sinnbild der Krise. Denn insbesondere der hohe Energiehunger brachte die Unternehmen in Probleme. Doch seit einigen Wochen konnte sich allen voran BASF quasi aus dem Tal der Tränen befreien. In der vergangenen Woche hatten die Ludwigshafener schließlich größere Sparmaßnahmen angekündigt, um die Kostenseite weiter in den Griff zu bekommen.

Wie Vorstandsmitglied Melanie Maas-Brunner bekannt gab, werde BASF dabei zahlreiche Bereiche genauer beleuchten. Unter anderem soll auch der Bereich Forschung und Entwicklung betroffen sein, auch wenn dem Konzern natürlich bewusst ist, dass gerade dieser Bereich zu den wichtigsten im Unternehmen gehört. "Wir werden uns an ein paar Stellen fokussieren, werden andere Sachen aber extrem stark weiter betreiben", erläuterte sie.

