Lena Jüngst glaubt, dass sich Marketeers mit den Prinzipien des lebenszentrierten Designs auseinandersetzen müssen. "Wer innovativ sein will, muss Risiken eingehen", ist sie überzeugt. Die Reihe Next Level CMO stellt Marketeers und CMOs mit neuen Ansätzen vor. Brand ist das größte Schlagwort aller Zeiten. So viele Leute sprechen über Marken, besonders im Marketing. Und doch glaubt Lena Jüngst, dass dies das am meisten unterschätzte Thema in der deutschen Unternehmenswelt ist: "Ich denke, dass Start-ups oft aus Versehen eine gute Marke entwickeln", sagt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...