Fraport-CEO Schulte: Verdopplung der Engiekosten in zwei Jahren

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vorstandsvorsitzende der Fraport AG, Stefan Schulte, rechnet mit einer Verdopplung der Energiekosten innerhalb von zwei Jahren. "Wenn man auf Strom, Wärme und Kühlung schaut - wir haben ja sehr große Immobilien -, dann ist so ein Flughafen ein Verbraucher von Energie, der sich mit dem Verbrauch einer kleineren Stadt vergleichen lässt. Wir gehen deshalb in den nächsten zwei Jahren von einer Verdopplung der Kosten aus, also in die Richtung plus 70 Millionen Euro", sagte der Manager im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. "Wir sind zudem sehr personalintensiv, so dass auch Gehaltssteigerungen deutlich durchschlagen. Das sehen wir jetzt schon, erwarten das aber auch künftig. Wir rechnen zwar gleichzeitig auch mit Umsatzwachstum, aber wir werden nicht darum herumkommen, an der ein oder an-deren Stelle die Preise anzuheben."

Schulte sieht zudem das Risiko, dass die schärferen Umweltauflagen den Luftverkehr weg von Europa etwa nach Istanbul verschieben könnten. "Das Risiko sehen wir sehr deutlich. Ein solcher Carbon-Leakage-Effekt wäre ein Bärendienst für die Umwelt. Zudem würde der europäische Luftverkehrsstandort massiv benachteiligt." Die EU habe sich mittlerweile bereiterklärt, das Thema nach ein paar Jahren noch mal auf die Agenda zu nehmen. Dann werde geprüft, welche Effekte die verhängten Maßnahmen hätten, um dann noch mal nachzusteuern. "Das ist nicht unser Wunschszenario. Wir hätten es lieber gehabt, dass gleich gehandelt wird durch ausgewogene Rahmenbedingungen. Wir werden bei dem Thema dranbleiben und uns weiter mit Nachdruck für ein Level Playing Field einsetzen", so Schulte weiter.

November 20, 2022

