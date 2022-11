Noch immer lebt an den Märkten die Hoffnung auf bessere Zeiten, was in den letzten Wochen durch die Bank für Kurserholungen gesorgt hat. Doch es reichte längst nicht bei jedem Titel für einen wirklich nachhaltigen Aufwärtstrend. Bei einigen Unternehmen sind schlechte Neuigkeiten zu präsent, als dass diese durch die Anleger einfach ignoriert werden könnten.Nicht viel zu feiern hatte zuletzt beispielsweise Tesla (US88160R1014). Gefühlt täglich gibt es irgendeine negative Meldung rund um den Elektroautobauer, und nicht immer ist daran CEO ...

