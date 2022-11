Zum Ende der vergangenen Woche vermeldete der Mainzer Impfstoff-Platzhirsch BioNTech, dass nun auch die Regierung in Hongkong grünes Licht gegeben hat. So hat die Politik die Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff genehmigt. Gemeinsam mit Partner Fosun Pharma kann BioNTech nun also beginnen, den Impfstoff aktiv zu vertreiben. Das dürfte die Kassen der Mainzer weiter klingeln lassen, in denen es ohnehin schon rosig aussieht.

Schließlich vereinnahmte BioNTech schon im dritten Quartal rund 3,5 Milliarden Euro. Im Vorjahr lagen die Einnahmen noch bei 6,1 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum. Die Marge des Unternehmens ist nach wie vor atemberaubend. Denn von den 3,5 Milliarden Euro Umsatz verblieb am Ende mehr als jeder zweite Euro als Gewinn im Unternehmen (1,8 Milliarden).

