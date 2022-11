Halle (ots) -



Offen trat zutage, dass in einer Welt des Energiehungers und der neuen Blöcke Klimapolitik und Geostrategie untrennbar verbunden sind. Auch deshalb - und nicht etwa aus Altruismus - trieb Europa die Entschädigungen für arme Länder nach jahrzehntelanger Blockade voran. Ein weiterer Grund: Nur so sind viele davon zu eigenem Klimaschutz zu bewegen. Der Norden muss nun zusätzliches Geld aufbringen. Er kann jedoch doppelt profitieren: durch Verbündete auch in anderen geopolitischen Fragen, und falls der Süden seine Entwicklung so nachhaltig betreibt, dadurch, dass die Folgekosten des Klimawandels gebremst werden.



