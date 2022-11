Was bisher geschah...: Wochenrückblick KW 46-2022 - Was kommt, das kommt!

Anzeige / Werbung

Die Reden der Zentralbanker über die Notwendigkeit einer weiteren Straffung der Geldpolitik sorgten in der vergangenen Woche wieder etwas für Unruhe und sorgte zu einem uneinheitlichen Schluss an den Finanzmärkten.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Volatilität an den Märkten kann jederzeit wieder zunehmen, da das Schreckgespenst der weltweiten Rezession noch immer gasiert. Die Preise für Basis- und Edelmetalle legten nach ihrer starken Rallye der vergangenen Wochen mal eine kleine Atempause ein. Derzeit richten sich alle Augen auf China und die neuen Stimulierungs-Maßnahmen für die Konjunktur.

Besonders hervor stach unter den Metallen in der vergangenen Woche allerdings Nickel, dessen Preis zur Wochenmitte fast in Richtung 30.000,- USD marschierte. Der Grund dafür war schnell gefunden, da in einerder größten Lagerstätten in Neukaledonien, die zu Trafigura gehört, die Produktion aufgrund starker Regenfälle und einem dadurch verursachten Leck in einem Absetzbecken gedrosselt werden musste. Derzeit notiert der Preis an der LME um die 26.000,- USD pro Tonne Nickel. Eine kleine Pause gönnte sich auch der Kupferpreis, der um die 8.150,- USD pro Tonne notiert. Nach den hohen Gewinnen in den Vorwochen konsolidierten der Gold und Silberpreis auf hohen Niveaus im Bereich 1750,- USD bzw. rund 20,90 USD pro Unze!

Was kommt , das kommt!

Vergangene Woche zweifelte der Markt einmal mehr an der Politik der Zentralbanken. Dennoch hoffen Zentralbanker und Investoren, dass der Höhepunkt der Inflation bereits überschritten ist und die Geldpolitik geändert werden kann. Zuletzt allerdings hat die Fed die Hoffnung auf weniger stark steigende Zinsen nochmal zunichte gemacht.

Man sollte in diesem Zusammenhang übrigens noch bedenken, dass sich der Renditeabstand zwischen zwei- und zehnjährigen US-Renditen nicht nur im freien Fall befinden, sondern vielmehr im negativen Bereich rentieren. Historisch gesehen folgt auf dieses Szenario immer eine Rezession, die wir erwarten. Aber wie lange diese dauert, und wie schlimm sie sich auswirkt, muss man abwarten. Wir werden diese Daten weiterhin aufmerksam verfolgen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/

