Datenverlust ist ärgerlich, aber nicht in jedem Fall das Ende aller Dinge: Häufig lassen sich gelöschte Dateien mithilfe von Software-Lösungen erfolgreich wiederherstellen. Einmal zu schnell geklickt und jetzt sind der Papierkorb leer und einige wichtige Dokumente und Dateien im digitalen Nirvana verschwunden? Verständlicherweise steigt da schnell der Stresspegel, doch Nutzende müssen nicht direkt den Kopf in den Sand stecken, denn: In vielen Fällen lassen sich gelöschte Dateien noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...