München (ots) -Die WM 2022 ist mit viel Glanz, Folklore und einem 0:2 des Gastgebers Katar gegen Bolivien eröffnet worden. "Katar war nicht in der Lage Ecuador, in Verlegenheit zu bringen. Weder individuell noch als Mannschaft", bilanzierte Experte Michael Ballack. Tabea Kemme, ebenfalls WM-Expertin bei MagentaTV, hatte zuvor Fifa-Präsident Infantino für dessen Anbiederung bei Homosexuellen gerügt: "Einfach zu sagen, ich fühle mich heute gay - das ist katastrophal." Serge Gnabry will indes die WM zunächst genießen und "mit dem Gewinn der WM wäre es die Krönung für meine Karriere. Ich will mit der Mannschaft so viel Erfolg wie möglich haben und später darauf zurückschauen", so Gnabry im MagentaTV-Interview.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des 1. WM- Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Tag 2 beginnt bereits um 12 Uhr mit der Warm Up-Show und Anett Sattler. Johannes B. Kerner und Sascha Bandermann führen dann durch die nächsten 10 Live-Stunden mit Analysator Jan Henkel, Tabea Kemme und Michael Ballack als Experten. Und den Live-Spielen England vs Iran, Senegal vs Niederlande sowie USA vs Wales. Ruth Hoffmann und Jonas Hummels beschließen den Abend ab 22.15 UhrNationalspieler Serge Gnabry, der seine 1. WM spielen wird, über seine persönlichen Erwartungen: "Mit dem Gewinn der WM wäre es die Krönung für meine Karriere. Ich glaube, dass ich meine persönlichen Erwartungen und die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, zurückschraube, und das alles genießen will. Ich will mir da keinen Kopf machen und einfach gute Spiele zeigen. Ich will mit der Mannschaft so viel Erfolg wie möglich haben und danach später darauf zurückschauen. Das ist in meinem Mindset das, was momentan zählt."Der Link zum Interview von Thomas Wagner mit Serge Gnabry: https://cloud.thinxpool.de/apps/files/?dir=/WM22_Content_Hub/WM22_02_externe_Taker&openfile=344350Tabea Kemme über Infantino-Anbiederung: "Ich fühle mich heute gay - das ist katastrophal!"MagentaTV-Expertin Tabe Kemme, die sich bereits outete, über die Aussage von FIFA-Präsident Gianni Infantino "Heute bin ich schwul": "Das ist absolut perfide. Ich habe meine klare Meinung zu diesem Statement. Die Kommunikationsstrategie von Infantino ist, dass er Mitgefühl zeigen will. Das geht aber derartig in die Hose. Das darf man nicht unterschätzen in so einem System zu sagen "Ich bin schwul." Das hat einen ganz anderen Aufhänger, als wenn ich das jetzt sage. Da haben wir eine ganz andere Freizügigkeit beziehungsweise wir gehen einfach unseren Weg. Er weiß gar nichts um den Zustand und die Hürden, die man übergehen muss. Und dann einfach zu sagen, ich fühle mich heute gay - das ist katastrophal."Der Link zur Kemme-Aussage: https://cloud.thinxpool.de/apps/files/?dir=/WM22_Content_Hub/WM22_02_externe_Taker&openfile=344413Stimmen zum Auftaktspiel Katar - Ecuador 0:2: Nicht in der Lage! Ballack zerlegt KatarNix zu holen für den Gastgeber, fanden alle im Magenta-TV Experten Michael Ballack und Tabea Kemme nach dem Spiel:Michael Ballack: "Die 2. Halbzeit war überschaubar. Ecuador musste nicht mehr so viel machen. Katar war nicht in der Lage Ecuador in Verlegenheit zu bringen. Weder individuell noch als Mannschaft. Deshalb ist es bei dem Ergebnis geblieben und das war hochverdient."Woran machen die Experten das fest? Tabea Kemme erklärt es direkt im Anschluss: "Das kann man an der individuellen Qualität festmachen. Beispielsweise, was die körperliche Substanz angeht. Aber viel mehr auch die anderen Komponenten. Die Handlungsschnelligkeit, wie schnell kann ich Szenen antizipieren, wie gehe ich den Weg rein? Studio-Gast Pierre-Michel Lasogga nach den Auftaktniederlage für Katar: "Ja ich bin schon enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass es in der 2. Halbzeit eine Leistungssteigerung geben würde. Ich glaube, dass der Duck und die Erwartungen zu groß waren für das Team. Vielleicht ist das ein Brustlöser für das zweite Spiel. Ich hätte mir mehr erwartet." 