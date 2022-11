Der Triebwerksbauer hat sich neue Ziele für 2023 und 2025 gesetzt, mit denen man positiv überraschen konnte. Demnach wird für 2023 ein Umsatz von 6,4 bis 6,6 Mrd. € angepeilt, die bisherige Maximalerwartung lag bei 6,15 Mrd. €. Das EBIT soll prozentual im niedrigen 20er Prozentbereich zulegen. Auch 2024 und 2025 erwartet man ein anhaltendes Umsatz- und Gewinnwachstum. Per 2025 will man bei 8 Mrd. € Umsatz landen, während der Analystenkonsens bis dahin nur 7,4 Mrd. € auf der Uhr hat. Unter dem Strich dürften vor diesem Hintergrund 12,80 € je Aktie hängen bleiben. Das KGV per 2025 liegt somit unter 15. MTU kommt zugute, dass die Triebwerksflotte mit MTU-Beteiligung bis zum Jahr 2030 um jährlich 6,1 % wachsen wird. Hinzu kommen wiederkehrende Einnahmen durch das Wartungs- und Ersatzteilgeschäft, die mittelfristige Visibilität ist hoch. Mit dem Sprung über den Widerstand bei 185 € ist ein frisches technisches Kaufsignal aktiv. Nächstes Trading-Ziel ist das Zwischenhoch bei 200 €, dann die Zielzone um 220 €.



