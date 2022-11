Wochenausblick - Quartalssaison läuft aus

Werbung



Die Quartalssaison neigt sich dem Ende zu und Anlegerinnen und Anleger blicken in dieser Woche auf eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten aus Deutschland, der Eurozone und den USA.



Die letzte Woche war vollgepackt mit Veröffentlichungen von Quartalsergebnissen, wobei insbesondere die Zahlen von Walmart und Home Depot hervorzuheben sind, da der Einzel- und Baumarkthandel als leitende Indikatoren für die US-Wirtschaft gelten. Konjunkturseitig sorgten die Inflationszahlen aus Großbritannien und der Eurozone für neue Diskussionen um den Verlauf von potenziellen weiteren Zinserhöhungen. Sowohl in der Eurozone als auch in Großbritannien erreichte die Teuerung ein neues Hoch.



Montag, den 21.11.2022

Zum Start in die neue Woche erwartet uns insgesamt ein ruhiger Montag bis auf die Quartalszahlen des Softwareunternehmens Zoom, welches am Abend nachbörslich seine Geschäftsergebnisse des dritten Quartals präsentiert. Des Weiteren werden Daten in Bezug auf die deutschen Erzeugerpreise des Monats Oktober veröffentlicht, die einen Aufschluss über die weitere Entwicklung der Verbraucherpreise geben können.





Dienstag, den 22.11.2022

Am Dienstag werden insbesondere konjunkturrelevante Daten bekanntgegeben. So veröffentlicht das Bundesfinanzministerium seinen Monatsbericht für den November und die Statistikbehörde Eurostat die September-Leistungsbilanz sowie das November-Verbrauchervertrauen für die Eurozone. Unternehmensseitig gibt HP Inc. seine Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bekannt.

Mittwoch, 23.11.2022

Ähnlich zum Dienstag wird es auch am Mittwoch unternehmensseitig ruhig und der Fokus liegt auf einer Reihe von US-amerikanischen Konjunkturdaten. So erreichen uns im Tagesverlauf Zahlen zum Einkaufsmanagerindex des produzierenden Gewerbes, zu den neu verkauften Häusern im Oktober, sowie zu den Erstanträgen zur Arbeitslosenhilfe der laufenden Woche. Des Weiteren wird am Abend das FOMC Sitzungsprotokoll zur Novembersitzung veröffentlicht.

Donnerstag, den 24.11.2022

Am Donnerstag wird das vielbeachtete ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat November veröffentlicht. Dieses gibt uns einen Aufschluss über die aktuelle Stimmung in der deutschen Wirtschaft und ist ein wichtiger Indikator für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. Des Weiteren sind die Börsen in den USA aufgrund von Thanksgiving geschlossen.

Freitag, den 25.11.2022

Zum Wochenschluss erwartet uns ein ruhiger Freitag. Unternehmensseitig veranstaltet am Mittag Thyssenkrupp seinen Capital Markets Day. Des Weiteren werden Daten zu der deutschen BIP-Entwicklung für das vergangene dritte Quartal bekanntgegeben. Aufgrund des Thanksgivings am Donnerstag sind die Handelszeiten an den US-Börsen am Freitag verkürzt.

Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?