Wechsel an der Spitze bei Disney: Der König ist tot, es lebe der König! Chapek geht und Bob Iger soll für zwei Jahre übernehmen. Die Commerzbank hat einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gefunden. Jens Weidmann soll ab der kommenden Hauptversammlung die Aufsicht über die Bank übernehmen. Neue Details zum FTX Betrug liegen vor. Die Kryptobörse schuldet den 50 größten Kreditoren fast 3,1 Mrd. US-Dollar.Der Aktienhandel in Asien startet mit Verlusten in die Woche. Nahezu alle Benchmarks in der Region geben am Morgen ab, wobei der Hang ...

