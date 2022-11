In der vergangenen Woche war der Trend für die Mercedes-Benz Aktie zwar weitgehend von fallenden Kursen geprägt. Doch nach der Erholungsrallye der Automobil-Aktie von der potenziellen Bodenzone bei 50,19/50,62 Euro auf 65,83 Euro am vergangenen Montag setzten Gewinnmitnahmen ein. Die Folge: Der Aktienkurs von Mercedes-Benz wurde bis in die Region an ...

