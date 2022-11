The following instruments on XETRA do have their first trading 21.11.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.11.2022Aktien1 CA26928V1058 EV Nickel Inc.2 CA31858L1013 First American Uranium Inc.3 CA36459L1031 Gama Explorations Inc.4 US76135L1017 Revelation Biosciences Inc.5 CA62848H1082 Muzhu Mining Ltd.6 CA87670N3031 Taurus Gold Corp.7 CA54019L1094 Lodestar Battery Metals Corp.8 CA2482332079 Denarius Metals Corp.Anleihen1 IT0005519787 Italien, Republik2 FR001400DU47 Air France-KLM S.A.3 DE000A30VPN9 RAG-Stiftung4 XS2559453431 Paccar Financial Europe B.V.