NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Hellofresh bei einem Kursziel von 44 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der international führende Kochboxenversender habe bereits unter Beweis gestellt, dass er profitabel wirtschaften und Barmittel abschöpfen könne, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem lobte der Experte die starke Bilanz und das insgesamt attraktive Verhältnis von Chancen und Risiken./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 00:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A161408