HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 56 auf 60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Wechselrichtern für die Solarindustrie nähere sich einem Wendepunkt, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Resultate des dritten Quartals hätten weitere Anzeichen einer verbesserten Situation mit sich gebracht. Die Bewertung der Papiere gebe aber kaum Spielraum für mögliche Enttäuschungen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2022 / 17:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0DJ6J9

