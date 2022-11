Hannover (www.anleihencheck.de) - Aussagen von EZB-Präsidentin Lagarde, auch weiterhin entschlossen gegen die Inflation im Euro-Raum vorzugehen, haben deutsche Bundesanleihen zunächst unter Druck gebracht, so die Analysten der Nord LB.Ein zwischenzeitlicher Rückgang der Renditen am US-Anleihemarkt habe jedoch für Entspannung gesorgt, sodass sich die Kurse der Anleihen stabilisiert hätten. Anders habe es bei US-Staatspapieren ausgesehen. Sie hätten an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...