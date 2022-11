Rückblick: Für die deutschen Blue Chips ging es am Freitag mit einem versöhnlichen Abschluss ins Wochenende. Nachdem die Kurse in den beiden vorangegangenen Sitzungen kaum vom Fleck gekommen waren, starteten die Notierungen am letzten Handelstag der Woche mit einem 55-Punkte-Gap bei 14'321 und markierten direkt nach der Eröffnung das Tagestief bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...