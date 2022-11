Original-Research: Knaus Tabbert AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Zusammenfassung:

Die Q3-Ergebnisse lagen nahe an unseren Zielen, und die Erträge fielen deutlich über den Vorjahreszahlen aus, die durch Lieferengpässe bei motorisierten Chassis und Produktionsstillstände stark belastet waren. Der Auftragsbestand stieg auf EUR1,6 Mrd. (H1: EUR1,4 Mrd.), dank eines Auftragseingangs von rund 8,4 Tausend Einheiten im dritten Quartal. Wir erwarten, dass sich der Produktionsmix, der immer noch einen geringen Anteil von ca. 35% an motorisierten Fahrzeugen enthält, in Q4 auf über 60% Wohnmobile / Wohnwagen ändern wird, was zu einem starken Anstieg von Umsatz und Profitabilität führen wird. Das Management bestätigte die Guidance für 2022 (> EUR1 Mrd. Umsatz; > 6% EBITDA-Marge), und wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR77 bei.

Abstract:

Third quarter reporting was close to our targets, and earnings were well above the prior year comps, which were heavily burdened by motorised chassis supply bottlenecks and production downtimes. The order backlog climbed to EUR1.6bn (H1: EUR1.4bn), thanks to order intake of some 8.4k units in Q3. The production mix, which still included a low ~35% motorised vehicle component, is expected to flip in Q4 to >60% motorhomes / camper vans and thus spur a strong uptick in revenue and earnings. Management confirmed 2022 guidance (>EUR1bn turnover; >6% EBITDA margin), and we remain Buy-rated on Knaus Tabbert with a EUR77 target price.

