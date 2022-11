INFINEO ist in wachstumsstarken Halbleitersegmenten positioniert und profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage in Branchen wie Automotive oder Erneuerbare Energien. Und so überrascht es kaum, dass die Zahlen äußerst positiv ausfallen: Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 lagen über den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz kletterte um 29 % gegenüber dem Vorjahr auf 14,2 Mrd. Euro, der Konzernüberschuss um 87 % auf 2,2 Mrd. Euro. Nach dem Rekordergebnis 2021/22 stellt man für das laufende Geschäftsjahr einen neuen Rekordumsatz von 15,5 Mrd. Euro in Aussicht. Langfristig will der Konzern jährlich um 10 % wachsen, bislang lag dieses Ziel bei 9 %. Zudem erhöhte Infineon das langfristige Ziel für die operative Marge von 19 auf 25 %. Wow!



