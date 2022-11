Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem sich einzelne Mitglieder der US-Notenbank FED für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen hatten, sind die Renditen an den Anleihenmärkten wieder gestiegen, so die Deutsche Börse AG.Die Risikoaversion nehme zu. Am Freitagmorgen habe der Bund-Future bei 140,21 Punkten gestanden. Zuletzt habe sich James Bullard, Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, für weiter steigende Zinsen ausgesprochen. ...

