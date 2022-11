News von Trading-Treff.de In der vergangenen Woche hat der US-Dollar ein Kaufsignal generiert, dass mit Blick auf die großen Währungspaare durchaus Beachtung finden sollte. Denn nach den wochenlangen Abgaben im US-Dollar ist eine ausgedehnte Erholung oder gar ein Richtungswechsel aus aktueller Sicht nicht ausgeschlossen. Was das für die Charts von EURUSD, USDJPY oder auch NZDUSD bedeutet, beleuchten wir im Detail. Was ist los mit dem US-Dollar Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...