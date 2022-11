EQS-News: 1&1 AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kooperation

1&1 AG: Tele Columbus und 1&1 unterzeichnen Wholesale-Kooperation



21.11.2022

Tele Columbus und 1&1 unterzeichnen Wholesale-Kooperation 1&1 und Tele Columbus schließen langjährige Partnerschaft für die Mitnutzung leistungsfähiger Breitbandanschlüsse

1&1 erhält Zugriff auf sämtliche durch Tele Columbus internetfähig angeschlossenen Haushalte, Tele Columbus erzielt noch höhere Netzauslastung

Wohnungswirtschaft sowie Mieterinnen und Mieter profitieren von größerer Angebotsvielfalt

Technische Umsetzung bereits angelaufen, 1&1 Produkte im Netz von Tele Columbus ab April 2023 nutzbar

Montabaur, Berlin. 21. November 2022. Tele Columbus und 1&1 geben den Abschluss einer langfristigen Wholesale-Rahmenvereinbarung bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft wird das bundesweite Transportnetz der 1&1 Versatel GmbH mit den regionalen Stadtnetzen der Tele Columbus AG verbunden. Anschließend kann 1&1 ab April 2023 schnelle Internetanschlüsse auch in allen Haushalten anbieten, die über einen internetfähigen Kabel- oder Glasfaseranschluss von Tele Columbus verfügen. Mieter und Mieterinnen von Wohnungen, die durch Tele Columbus internetfähig erschlossen sind bzw. zukünftig werden, können somit auch das leistungsfähige Breitbandangebot von 1&1 nutzen. Für 1&1 ergibt sich ein zusätzliches Vermarktungspotenzial für Festnetzprodukte mit Spitzenbandbreiten von bis zu 1.000 Mbit/s in mehr als zwei Millionen Haushalten. Tele Columbus profitiert von einer noch höheren Netzauslastung. "Die weitere Netzöffnung ab April 2023 schafft eine noch größere Angebotsvielfalt und bedeutet für unsere Partner der Wohnungswirtschaft sowie für alle Endkunden einen echten Mehrwert", erläutert Dr. Daniel Ritz, Chief Executive Officer und Vorstandsvorsitzender der Tele Columbus AG. "Wir freuen uns, dass wir mit 1&1 eine renommierte Marke mit einem attraktiven Produktportfolio für dieses Projekt gewinnen konnten." "Durch die Kooperation mit Tele Columbus sind wir in der Lage, unsere Abdeckung mit schnellen Breitbandanschlüssen weiter zu erhöhen. Neben den bereits bestehenden Glasfaser- und Kabelanschlüssen der Tele Columbus, erhalten wir auch Zugriff auf Glasfaseranschlüsse, die zukünftig von Tele Columbus gebaut werden. Wir freuen uns darauf, gemeinsam noch mehr deutsche Haushalte mit schnellen und zuverlässigen Internetanschlüssen zu versorgen," sagt Ralph Dommermuth, CEO der 1&1 AG. Die technischen und organisatorischen Vorarbeiten, die reibungslose Buchungs- und Serviceabläufe garantieren, sind bereits weit fortgeschritten. Das Internetsignal von 1&1 wird an zahlreichen Netzpunkten von Tele Columbus eingespeist und unmittelbar in die Haushalte geleitet. Die 1&1 AG ist mit ihren leistungsfähigen Breitbandangeboten und mehr als vier Millionen Festnetzkunden einer der führenden Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Die Gesellschaft gehört ebenso wie die 1&1 Versatel GmbH zum Konzernverbund der börsennotierten United Internet AG. United Internet ist gemeinsam mit Morgan Stanley Infrastructure Partners zu 40% (United Internet) bzw. 60% (Morgan Stanley) an der Kublai GmbH beteiligt. Kublai ist nach einem öffentlichen Übernahmeangebot im Mai 2022 mit rund 95% Mehrheitsaktionärin der Tele Columbus AG. Tele Columbus baut, betreibt und vermarktet glasfaserbasierte Kabel-Breitbandnetze, mit denen derzeit rund 2,34 Millionen Wohnungen internetfähig erschlossen sind. Immer mehr dieser Haushalte werden aktuell für Gigabitge-schwindigkeiten aufgerüstet. Zusätzlich forciert Tele Columbus seine Anstrengungen in Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft, um Glasfaserleitungen bis in die Wohnungen hinein zu verlängern (FTTH). Über die 1&1 AG Die 1&1 AG ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Montabaur. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG. 1&1 bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Mobilfunk- und Breitband-Zugängen an. Außerdem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz sowie Mehrwert-Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand, Smart Home-Lösungen oder IPTV. Während die Marke 1&1 Value- und Premium-segmente adressiert, sprechen die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen an. Nach der erfolgreichen Teilnahme an der 5G-Frequenzauktion baut 1&1 als vierter deutscher Netzbetreiber das europaweit erste vollständig virtualisierte Mobilfunknetz auf Basis der innovativen OpenRAN-Technologie.

Über die Tele Columbus AG Als einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland versorgt die Tele Columbus AG mit ihrer Marke P?UR über drei Millionen Haushalte mit Highspeed-Internet einschließlich Telefonanschluss, Mobilfunk und mehr als 200 TV-Programmen auf einer digitalen Entertainment-Plattform, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreibt Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz. Pressekontakt

