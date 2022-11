All for One meldet für das Ende September abgeschlossene Geschäftsjahr 2021/2022 vorläufigen Zahlen zufolge einen Umsatzanstieg von 373 Millionen Euro auf 453 Millionen Euro. Während auf EBITDA-Basis der Gewinn um 5 Millionen Euro auf 47,1 Millionen Euro gestiegen ist, sinkt der Gewinn vor Zinsen und Steuern um 3 Millionen Euro auf 17,6 Millionen Euro. ... Den vollständigen Artikel lesen ...

ALL FOR ONE GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de