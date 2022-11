Deutschland wollte mit Katar nicht den großen Wurf hinlegen, also schnappt sich China jetzt den großen Deal! China hat ein wegweisendes 60-Milliarden-Dollar-Abkommen über den Kauf von Flüssiggas (LNG) mit Katar unterzeichnet, da die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ihre Energiesicherheit für Jahrzehnte stärken will, so Bloomberg aktuell. Qatar Energy wird demnach ab 2026 jährlich 4 Millionen ...

