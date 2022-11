Am 14. November hatte DER AKTIONÄR einen Short-Trade auf den Touristikkonzern TUI eröffnet. In der Zwischenzeit ist die Position - ein Turbo-Short - rund 20 Prozent ins Plus gelaufen. Doch das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Die Aktie des Reiseanbieters hat noch reichlich Platz nach unten.Nach der jüngsten Bärenmarktrally sollte TUI nun seinen übergeordneten Abwärtstrend fortsetzen. In den letzten Tagen hatte die Aktie ein Zwischenhoch bei 1,79 Euro ausgebildet und rutschte am vergangenen ...

